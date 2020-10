Hallan muerto a bebé en ductos de departamentos

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Tras el reporte de olores fétidos en los respiraderos de unos departamentos, anoche la Policía halló en uno de los ductos el cuerpo de un bebé, en la Colonia Provileón, en Linares.



Una fuente dijo que una mujer pudo dar a luz o que pudo abortar para después tirar a su hijo.



Indicó que el reporte inicial de vecinos del sector fue de olores fétidos en los ductos que sirven de respiraderos en uno de los baños del edificio de departamentos ubicado cerca de la Avenida Álamos, en la Colonia Provileón.



En base al origen del olor, los uniformados localizaron el cuerpo, pero al ser revisado confirmaron que ese era el origen de los malos olores, por lo que se presume podría tener 24 horas de haber fallecido.



Sin embargo, no se precisó si es de sexo masculino o femenino.



Ahora autoridades municipales y estatales centran su búsqueda en la mujer que presuntamente le causó la muerte a su bebé al lanzarlo a un ducto.



No se había establecido si la mujer vivía en uno de los departamentos o si iba de paso y pidió usar el sanitario.



Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, los policías cercaron el edificio y peritos recolectaron evidencias de la muerte del menor.



Aunque se solicitó información a la Fiscalía estatal, hasta las 10:00 horas no había atendido la petición.