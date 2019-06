Hallan muerto a mago que intentó truco en río Ganges

La policía india encontró hoy el cuerpo sin vida de Chanchal Lahiri, el mago que ayer se sumergió en el río Ganges amarrado con cadenas y cuerdas, prometiendo regresar a la superficie en pocos segundos.El también conocido como "Mandrake el mago" indio, fue declarado como desaparecido después de que no emergiera de las turbias aguas y la policía inició de inmediato un operativo de búsqueda, aunque con pocas esperanzas de hallarlo con vida.Según informó The Times of India, en la tarde de este lunes, la policía encontró un cuerpo con características parecidas a las del mago."Si llego a liberarme, será mágico. Si no lo logro, será trágico". Esta fue una de las frases que dijo Chanchal Lahiri antes de su intento por repetir el número que, según él, había superado sin inconvenientes hacía 21 años.En ese entonces, dijo el mago, que había tardado tan solo 29 segundos en salir, en condiciones mucho más difíciles. Todo parecía indicar que este sería más breve.Curiosos, fanáticos, familiares, medios de comunicación y autoridades se reunieron alrededor de este truco para presenciar cómo se sumergía.En un comienzo, algunos sospecharon que todo hacía parte del espectáculo y que Jadugar Mandrake (el mago Mandrake) lo tenía planeado así para dar más expectativa.Las autoridades no se apresuraban a darlo por muerto hasta encontrar su cadáver, una labor que se extendió casi por 24 horas."Tratamos de localizarlo. Pero parece que la corriente lo arrastró", explicó un policía. El funcionario también señaló que Lahiri había solicitado permiso, pero que había mencionado que el acto ocurriría en un bote o velero, y que no habría contacto con el agua."Sin embargo, él mencionó vagamente un 'acto extra' que no aclaró. Estamos investigando", agregó el policía.Lahiri, de 40 años sin vida. No logró zafarse de las cadenas y murió en su ley.