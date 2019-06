Hallan muertos a mujer y 2 bebés; padre intentó suicidarse

Una mujer y sus dos hijos fueron encontrados muertos esta mañana dentro de una casa en Staten Island (NYC), y su esposo ha sido arrestado tras un supuesto intento de suicidio, mientras avanzan las investigaciones.Fuentes dijeron a New York Post que ambos adultos -aún no identificados- están asociados con la Fuerza Aérea, y que el personal de la División de Asuntos Militares y Navales de EU fue observado en la escena hacia el mediodía.La mujer de 37 años y sus hijos, de 2 y 3 años, fueron encontrados poco antes de las 10:45 a.m. yaciendo boca abajo en una cama dentro de una casa de ladrillos de dos pisos en Palisade Street, cerca de Lily Pond Road en Arrochar.Los niños se ahogaron en la bañera, dijeron fuentes policiales. No está claro cómo murió su madre.Las víctimas fueron encontradas después de que uno de los compañeros de trabajo de la mujer fue a la casa y descubrió un pequeño incendio en el segundo piso, dijeron fuentes policiales. El compañero de trabajo llamó a los bomberos alrededor de las 10:35 a.m.Apenas unas horas antes, alrededor de las 7:45 a.m., el esposo de la mujer y padre de los niños fue visto cuando supuestamente se disponía a lanzarse del lado de Brooklyn del puente Verrazzano-Narrows.El hombre de 36 años fue llevado al Centro Médico Maimónides para su evaluación. Desde entonces, ha sido puesto bajo custodia policial como una persona de interés en las muertes de sus parientes.“No estamos buscando a nadie” por los crímenes, dijo una fuente de la ley.