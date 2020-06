Hallan restos de dos menores desaparecidos hace 9 meses

Escuchar Nota

"La familia no está haciendo ninguna entrevista en este momento", dijo Felicia Dewall, quien actúa como su vocera. "Piden a todos que respeten (ese dolor)".



Los restos humanos hallados cerca de una casa en Idaho, al noroeste de Estados Unidos, pertenecen a dos menores que estaban desaparecidos desde hacía nueve meses, dijo la policía local, que arrestó a su padrastro, dueño de la casa."Es con pesadumbre que podemos confirmar que los restos fueron oficialmente identificados como los de JJ Vallow y Tylee Ryan", indicó el sábado en un comunicado la policía de Rexburg. “No es el resultado que esperábamos para poder encontrar a los menores a salvo".Tylee Ryan, la adolescente de 17 años, y Joshua "JJ" Vallow, un niño con autismo, habían sido vistos por última vez en septiembre. Sus abuelos denunciaron su desaparición dos meses después. Su madre, Lori Vallow, adepta a los cultos esotéricos, había abandonado la ciudad de Rexburg junto a su pareja, Chad Daybell, y ambos se instalaron en Hawái, donde se casaron.. También la madre de los menores está presa desde su extradición de Hawái, en febrero. Se le acusa de haber abandonado a sus hijos, declaraciones falsas a la policía y deshonrar a la justicia."Nunca pensé que llegaría a esto, no pensé que estuvieran muertos", dijo Timanee Olsen, una panadera especializada en repostería que ha seguido de cerca el caso y después de enterarse de los cuerpos, planeó una vigilia para llorar por los niños que desaparecieron. "Simplemente ha generado mucha tristeza en nuestra ciudad".Kay y Larry Woodcock, los abuelos de Joshua, trabajaron durante meses para mantener la búsqueda de los menores en el centro de atención. Con el descubrimiento de esta semana, se han mantenido en el consuelo.El complejo caso cautivó al público por sus vínculos con las misteriosas muertes de los ex cónyuges de la familia Daybell y las creencias del la llegada del "Día del juicio final" de la pareja.Vallow buscaba el divorcio, diciendo que Lori creía que se había convertido en una figura divina que fue la responsable de marcar el comienzo de los últimos tiempos bíblicos. Su hermano, Alex Cox, murió en diciembre de un aparente coágulo de sangre en su pulmón.También grabó podcasts sobre cómo prepararse para el Día del juicio final, y sus amigos dijeron que afirmaba poder recibir visiones "más allá del velo".Posteriormente la policía comenzó a buscar a Tylee y JJ en noviembre después de que sus familiares expresaron su preocupación. La policía dijo que los Daybells mintieron a los investigadores sobre el paradero de los niños antes de irse en silencio de Idaho. Fueron encontrados en Hawái meses después."Es el resultado más horrendo del misterio más loco de nueve meses del que he oído hablar", dijo Olsen. "Esos niños merecían algo mejor, y haremos todo lo posible para que se haga justicia a esos niños".