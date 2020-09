Hamilton se lleva un aparatoso GP de Toscana: Checo Pérez terminó quinto

Escuchar Nota

A 90th F1 win for @LewisHamilton - moving him one behind the all-time record of the great Michael Schumacher #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/mMccVvhhaZ — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Lap 1 chaos at Mugello - and early exits for Max Verstappen and Pierre Gasly #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/k6YtcV0maU — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Lap 7 restart at Mugello = carnage



Four drivers = OUT



And all four walked away unscathed, thankfully #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/d8crtpUa9H — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Assista AQUI ao acidente que tirou Lance Stroll do GP da Toscanahttps://t.co/WfvIQuEgYz #TuscanGP #F1noGP pic.twitter.com/5jl04UzXTg — Grande Prêmio (de ) (@grandepremio) September 13, 2020

En, el piloto mexicano(Racing Point) concluyó en la, mientras que el británicoterminaron, respectivamente, después de las 59 vueltas en el Autódromo Internacional delen Florencia, Italia, dondeque dejaron fuera de competencia aEl, cuando varios vehículos del segundo bloque se vieron envueltos en una colisión que provocó quey, posteriormente, de la carrera misma, al igual que, quien aprovechara una situación similar en el último Gran Premio para sorprender y llevarse la bandera a cuadros.Según el reporte de la Fórmula 1,, por lo que tuvo un arranque lento que derivó en el colapso múltiple.Elocurrió en la vuelta 45 después de que(coequipero de Checo Pérez) perdió el control de su monoplaza cuando estaba peleando por el podio.