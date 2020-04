Han muerto 5 personas con VIH por covid-19: Salud

Escuchar Nota

“Desafortunadamente una proporción importante de personas con VIH no conocen su condición de portadores de VIH hasta que han tenido una erosión del sistema inmune, el virus VIH daña directamente el sistema inmune (…) Sabemos, por estudios que se han realizado en México, que hasta la mitad de las personas que viven con VIH desconocen que viven con VIH y lo conocen hasta que se presenta en unidad médica y enfermedades oportunistas”, afirmó en conferencia de prensa.

“Son gratuitas, están a disposición del gobierno federal, gobiernos estatales en las unidades de salud, es importante que se identifique temprano la condición de portador de VIH y en caso de una erosión importante del sistema inmune, tomar precauciones de vida”, puntualizó.



“El Síndrome clínico que es la neumonía, la neumonía es la característica de la enfermedad covid-19 grave. Se han documentado una serie de lesiones que tiene que ver con covid, el virus circula por toda la sangre y causa otro tipo de lesiones, lesiones cutáneas o en órganos fundamentales que tienen que ver con el fenómeno de trombosis, de obstrucción de la circulación arterial en pequeños territorios”, comentó.

Debido a que el nuevo coronavirus podría afectar a personas con VIH y a que la mitad de las personas que tienen SIDA no lo saben, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, recomendó a la población realizarse pruebas para saber si se tiene o no este virus y tomar las medidas correspondientes.Añadió que, aunque covid-19 no es una enfermedad considerada como oportunista en estos momentos, podría entrar posteriormente a la lista de este tipo de enfermedades, por lo que recomendó a la población realizarse las pruebas para conocer si tienen o no la enfermedad.López Gatell agregó que hasta el momento han muerto cinco personas con VIH que se contagiaron de coronavirus, por lo que reiteró el llamado a realizarse la prueba.Al respecto, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, afirmó queEl funcionario federal añadió que el covid-19 podría generar lesiones cutáneas o en órganos fundamentales, ya que genera una trombosis, que es la obstrucción de la circulación arterial.Con información de Milenio