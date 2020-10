Han muerto más de 50 maestros por covid-19 en Oaxaca: CNTE

Escuchar Nota

Oaxaca.- La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió mayor rigidez en las políticas de prevención sanitaria para evitar contagios de coronavirus en Oaxacay afirmó que en los últimos seis meses, han muerto más de 50 profesores por la enfermedad en la entidad.



Líderes de la gremial y representantes del Hospital Presidente Juárez del ISSWTE aceptaron que los hospitales se encuentra saturados o con pocos espacios disponibles, por lo que recriminaron el estatus de semaforización epidemiológica que maneja la Subsecretaria de Prevención de la Salud que preside Hugo López-Gatell, cuyas determinaciones, aseguran, están alejadas de la realidad.



“La situación en el ISSSTE no es distinta a la que se ha vivido en meses anteriores no ha cambiado, la semaforización que se viene manejando no habla de la realidad de lo que se está viviendo en el sistema de salud en México, la saturación de los hospitales esta igual a la etapa del semáforo rojo, y no ha cambiado. Si bien es cierto en algunos hay espacios disponibles, pero no hay personal médico que atienda y en el caso del hospital Presidente Juárez del ISSSTE en Oaxaca está en condición de saturación”, señaló Jesús González, director del hospital.



Eloy Hernández López, líder de la sección 22 del CNTE, añadió que al menos 50 maestros de esa gremial han muerto por covid-19 en Oaxaca, y la cifra sigue creciendo, “porque tenemos muchos contagiados”.



Dijo que hay miedo porque hay incertidumbre por los tratamientos médicos que operan en su protocolo pandémico las instituciones del sector salud y mencionó que como sindicato están ofreciendo apoyo económico a los contagiados, en especial aquellos que han requerido de medicamentos especializados o tanques de oxígeno que se están escaseando demasiado.



“La realidad es compleja en el tema sanitario y no vamos a seguir exponiendo compañeros, por lo que no vamos a regresar a clases mientras haya riesgo de contagios por covid-19. No vamos aceptar el retorno a clases, si antes no hay criterios científicos y rigurosos que descarten la presencia del virus”, afirmó.







Con información de Milenio