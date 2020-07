‘Hanna’ desata caos en Saltillo, deslaves, derrumbes, inundaciones

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La tormenta tropical “Hanna” a su paso por Coahuila afectó principalmente la Región Sureste donde según el último reporte del domingo se estimó una precipitación de 80 milímetros.



Francisco Martínez, subsecretario de Protección Civil en la entidad, informó que esta cantidad de agua generó afectaciones en varios sectores al norte de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, donde hubo inundaciones en varias colonias, así como el cierre de vialidades.



“Se concentró la mayor parte de la lluvia en la Región Sureste y el Observatorio Meteorológico, institución de la Comisión Nacional del Agua, reportó solo en Saltillo la precipitación en 24 horas de 80 milímetros, que es una cantidad alta”, puntualizó Martínez Ávalos.



En cuanto a otras partes de Coahuila, el funcionario informó de lluvias leves en la Región Carbonífera y Norte, donde hasta el momento continúa un saldo blanco, mientras que en la Región Laguna no se presentaron lluvias hasta la noche del domingo.



“En la Región Centro reportaron 18 milímetros en 24 horas, lo cual fue una lluvia muy leve, y en la Carbonífera y Norte, también lluvias intermitentes pero de baja intensidad y cantidad”.



Se espera que este lunes continúe lloviendo de manera intermitente, por lo que esperan se sigan generando escurrimientos de agua en varias zonas del estado, por lo cual, el funcionario estatal invitó a los ciudadanos, en la medida de lo posible, a no salir de sus casas y evitar transitar por los puntos donde haya fuertes corrientes.







Evacúan Campanares



Las copiosas lluvias que generó la tormenta “Hanna” anegaron las calles del fraccionamiento El Campanario en Saltillo, también con leves inundaciones al interior de algunos domicilios, por lo que al menos 45 habitantes fueron evacuadas con el apoyo de camiones de bomberos.



Aunque hasta la tarde de ayer no se reportaba una situación de mayor riesgo en la zona, de manera preventiva las personas afectadas fueron puestas en un sitio seguro y por sus propios medios optaron por resguardarse con otros familiares.



“Principalmente la inundación estaba en la parte externa, en algunas viviendas dependiendo de la ubicación en el fraccionamiento, estaba inundado en partes, aunque desconozco porque no entramos a los domicilios. Algunos si resultaron con inundaciones, se hará una valoración posterior a que baje la corriente en ese sector”, indicó Antonio Neira, director de Protección Civil y Bomberos en Saltillo.



Este fraccionamiento se encuentra circundado por puntos identificados por su nivel de riesgo por escurrimientos pluviales como son Los Silleres, Musa de León, Los Valdez y toda el área por donde cruza el arroyo El Cuatro.









Rescatan a dos



En funcionario municipal informó que la dependencia a su cargo, en la jornada del domingo, se llevó acabo el rescate de ocupantes de al menos ocho vehículos que fueron arrastrados o quedaron varados en corrientes de agua.



Tal es el caso del conductor de una pick up que decidió cruzar por el arroyo San Lorenzo, cerca de Lomas del Refugio.



La unidad fue arrastrada un tramo por la corriente, hasta que elementos de la Policía Municipal intervinieron en su rescate.



El conductor de la unidad eran un hombre de 35 años, acompañado por un menor de 11, quienes vivieron momentos de angustia hasta que los oficiales ingresaron con ayuda de cuerdas.







Se inunda Colosio



El bulevar Luis Donaldo Colosio, que conecta la parte norte de la ciudad con el oriente, también resultó afectado por las constantes lluvias del domingo, por la presencia de la tormenta tropical “Hanna”.



Esta vialidad se vio afectada con una fuerte corriente que provenía desde el oriente, del bulevar Los Pastores, una de las zonas que más sufrió por el meteoro.



A unos metros del fraccionamiento Villa Bonita, la corriente provocó que uno de los carriles resultara totalmente inundado, por lo que algunos automovilistas, incluyendo patrullas de la Policía Municipal, decidieron circular en sentido contrario.



El Antiguo Camino a los Pastores, que conecta con el bulevar Centenario de Torreón, en la colonia El Toreo, también sucumbió por los escurrimientos de agua, donde numerosos vehículos quedaron varados por la corriente, principalmente en la parte que confluye con un arroyo cercano a las instalaciones de la Universidad La Salle de Saltillo (ULSA).



El agua en algunas partes de este bulevar llegaba hasta la cintura.



También el bulevar Valdés Sánchez presentó inundaciones en el tramo del bulevar Centenario de Torreón a Colosio, donde patrullas municipales abanderaron el tráfico para habilitar uno de los carriles en dos sentidos.







Saldo preeliminar



El alcalde Manolo Jiménez encabezó una reunión de trabajo al cierre de la jornada para revisar las acciones que, de manera conjunta entre las diversas corporaciones, se llevaron a cabo este domingo para atender a la población afectada por la tormenta tropical “Hanna”.



La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó, de manera preliminar, que se atendieron 245 reportes de viviendas inundadas, al corte de las 20:00 horas.



El 70% fue al norte de la ciudad en las colonias Campanario, Country Club, Los Silleres, Centenario de Torreón, Nogales del Campestre, y en los bulevares Los Pastores, Colosio y José Musa de León.











Salva la Sedena a joven en Saltillo



Néstor González | Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacioinal (Sedena), con el apoyo de Bomberos de Arteaga, lograron rescatar a un joven de la corriente de agua que amenazaba con arrastrarlo, en la colonia Emiliano Zapata, al oriente de Saltillo.



Cerca de las 18:30 horas, los elementos del Ejército Mexicano que participan en el Plan DN-III para atender la contingencia por la presencia de la tormenta tropical “Hanna”, acudieron a un llamado de auxilio que reportaba que un hombre estaba a punto de ser arrastrado por la corriente, en el cruce de la calle Pedro Urbano Rodríguez y calle 21.



Desde mediodía, las lluvias provocaron que la corriente creciera en esta parte de la ciudad, justo a un costado de la Universidad La Salle, donde el joven, quien no fue identificado, quedó atrapado por la corriente.



La persona fue auxiliada por los soldados y los bomberos con la ayuda de cuerdas, justo cuando la víctima estaba a punto de perder el conocimiento y ser arrastrada por la corriente.



Luego de ser puesto a salvo, el joven fue trasladado a un hospital de la ciudad, mientras que los elementos ayudaron a la evacuación de personas que viven en la zona aledaña y que se encontraban en riesgo ante la amenaza de inundaciones en el sitio.