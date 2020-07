‘Hanna’ sumerge en la tragedia a familia saltillense

Escuchar Nota

cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del arroyo El Saucillo, lo que provocó que dos de sus miembros perdieran la vida y una menor continúe desaparecida., cuandoSin embargo,causada por el fenómeno meteorológico,ubicado en los límites entreen la que viajaban por el camino a Loma Alta., vimos en la puerta todo negro y ya no pudimos salir todos”, narró Fabiola.La mujer mencionó que fuesin embargo, su hermanay se quedó dentro.y yo gritándole a mi hermana, y, y yo le decía ‘¡hermana’ y ella no decía nada, como que entraba en shock, no sé, ya no supe yo de ella., y cuando se movió la camioneta me aventó de espaldas y, ya nada más la veía cuando el agua me flotabay ya no supe”.sin embargoentre la corriente.“A mí, pero a mitad del arroyoy pensé en mis hijos, en la niña, la vi que iba en el agua”, agregó la mujer.iniciaron las labores de búsqueda de las desaparecidas, rastreando a lo largo y ancho del arroyo El Saucillo, sin embargoCerca de las 10 de la noche,. Eraquien como pudo luchó contra la fuerza de la corriente ydonde permaneció por varias horas hasta que pudo salir del arroyo.por paramédicos de Bomberos hasta la Clínica 1 del IMSS para que recibiera atención médica, al presentar síntomas de hipotermia, sin embargo, su estado de salud se reportó como estable.La menor ya no tenía signos vitales y, por lo que la esperanza de sus deudos de encontrar al resto se mantenía viva.Al amanecer,encontrando la camioneta de la familia cerca del Parque Industrial Server, y minutos despuésMientras, visiblemente cansados tras buscar por horas entre lodo y piedras, pidieron a las autoridadesla única menor que no ha sido localizada., ya nada más empieza a oscurecer y ya no quieren buscar, ¿por qué no apoyan?, ¿por qué no ayudan?, para eso están., llevaba una mochila colgada ella;y ella con la cara para arriba pero no la pude agarrar”, afirmó entre lágrimas Fabiola Padilla.A pesar de encontrarse envuelta por la impotencia y desesperación,, deseando que “ojalá la mochila que traía haya hecho que flotara y se saliera del arroyo”, exclamó antes de ser consolada por sus familiares y reanudar la búsqueda de la menor de sus hijos.Fue hasta la caíida de la noche quedesaparecida.de Lluvia que desde el domingo permanece desaparecida después de ser arrastrada por la corriente.Luis Enrique Trejo, integrante de uno de los grupos de búsqueda,que les permitirán continuar con la búsqueda de la menor.lo desafortunado aquí es que las encontramos en medio del río no en las orillas”, precisó.entre otros, los que se unieron a la búsqueda de la infante y se sumaron a los lugareños que a la orilla del arroyoPasadas las horas los ciudadanos lograron encontrar parte de la blusa, zapatos y la mochila que portaba la infante,Indicó que con la suma de esfuerzos de los ciudadanos es probable“Marco Treviño es el que trae la guía de los perros quey lo encontraron en cuestión de horas esperamos que esto suceda aquí con la menor”, agregó.Al lugar se dieron cita familiares de Lluvia y su padre, quien aseguró queDiez miembros de una familia viajaban en una camioneta Ford 1975 roja, del ejido Landeros hacia Ramos Arizpe. Al transitar por el camino a Loma Alta se quedaron sin combustible, justo en el arroyo El Saucillo.2 Domingo, 16:10 horas: La corriente crece y arrastra la camioneta junto con Cinthya Carolina Padilla y sus hijas, Génesis Carolina y Alexia Nohemí. También es arrastrada su sobrina, Lluvia Estefanía.Génesis Carolina logra ponerse a salvo tras sostenerse de la rama de un árbol cuando era arrastrada por la corriente. Tras abandonar el cauce camina rumbo al ejido Landeros, pero en el trayecto es localizada y resguardada por vecinos. Más tarde es llevada a un hospital.Pese a que las autoridades suspendieron la búsqueda antes de que cayera la noche del domingo, los familiares de las desaparecidas continuaron recorriendo el arroyo, y localizaron por la madrugada el cuerpo de Alexia Nohemí, a la altura del kilómetro 7 del libramiento Óscar Flores Tapia, atrás del Parque Industrial Server.Elementos de Protección Civil de Arteaga reanudan la búsqueda y encuentran a la altura del kilómetro 8 del libramiento, muy cerca del sitio donde hallaron a su hija, los restos de Cynthia Carolina.Voluntarios, integrantes de un motoclub, encuentran pertenencias de la madre de familia fallecida, así como fragmentos de la ropa que portaba Lluvia Estefanía, quien hasta la noche de ayer permanecía desaparecida.