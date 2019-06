Hará credenciales del INE firma cuestionada

La empresa Veridos México, encargada de la elaboración de pasaportes y cuestionada por fallas en servicio, ganó la licitación para producir la nueva credencial de elector, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).En un comunicado, el INE indicó que la definición se llevó a cabo tras evaluaciones técnicas realizadas por el Laboratorio de Investigaciones en Materiales de la UNAM, la evaluación técnica por parte del Instituto, así como los aspectos técnicos, administrativos y económicos especificados en la convocatoria."Producto de este concurso, el INE contará con una credencial con mecanismos de seguridad actualizados e innovadores y a un menor precio, ya que costará $0.6032 dólares americanos, incluyendo el IVA", indicó."Es decir, aproximadamente $11.58 pesos, lo que representa una reducción de cerca de 9.6% respecto al precio anterior de $0.6674 dólares americanos por credencial".Veridos México, S.A. de C.V. obtuvo el contrato por los próximos cinco años, a partir del 2 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2024, en participación conjunta con Veridos GMBH, Veridos Canadá LTD, Veridos América INC, Giesecke + Devrient GMBH, IECISA México, S.A. de C.V., Seguridata Privada, S.A. de C.V. e Informática El Corte Inglés, S.A."La empresa Veridos México, S.A. de C.V. obtuvo en esta evaluación integral un total de 99 puntos de los 100 posibles, por arriba de la empresa Idemia Identity & Security France, S.A.S., que obtuvo 97 puntos, y la empresa Cosmocolor, S.A. de C.V., que obtuvo 94.24 puntos. La empresa Formas Inteligentes, S.A. de C.V. no alcanzó el puntaje técnico mínimo para pasar a la evaluación económica", añadió.Desde 2015, la empresa opera el servicio de expedición de pasaportes, que en diversas ocasiones ha colapsado.Cuando la empresa Veridos empezó a emitir los pasaportes en octubre de ese año, el sistema colapsó, lo que provocó protestas de los usuarios.De 11 mil 908 pasaportes que se emitían en promedio al día a nivel nacional, disminuyó la elaboración de documentos a 911 diarios, según reveló una revisión de la Auditoría Superior de la Federación.En aquella ocasión fue necesario que la SRE aplicara acciones urgentes para restablecer el servicio.En marzo de este año, la Cancillería informó que prolongó el contrato a esta cuestionada compañía a fin de evitar la suspensión del servicio y adelantó que lanzará una nueva licitación.Al entrar en funciones la nueva Administración, el 1 de diciembre, detalló, se encontró que había poco tiempo para iniciar un nuevo procedimiento de autorización de contrato plurianual o procedimiento de licitación pública, dado que el contrato de Veridos vencía el 14 de enero.Un nuevo proceso de licitación y adjudicación, señaló, requeriría tres meses, más otros tres meses para realizar ajustes de sistemas, y dos meses más para realizar los trabajos de coordinación logística, distribución, instalación, configuración y entrega de servicios y equipo de cómputo.