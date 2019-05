Hará cumplir EP al 100% ley sobre las mascotas

El jefe de la Policía de esta ciudad Alberto Guajardo, ha informado que tomará con mucha seriedad el tema de las mascotas (perros) que no sean supervisadas por sus dueños, ya que advirtió habrá las sanciones que se tengan que aplicar a quienes no respeten las reglas.Y es que el departamento de Control Animal ha quedado ya bajo la responsabilidad de su administración y con su apoyo hará que la ley sea aplicada al 100%.Declaró que no solo a la Policía y al departamento en mención corresponde cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, sino que la comunidad misma debe ser responsable de susanimales.En fechas recientes, perros sin la supervisión de sus dueños, causaron lesiones a personas a quienes atacaron en plena vía pública.“Eso es lo que tratamos de hacer, que la gente entienda que el tener un animal en casa es para cuidarlo y hacerse responsable sobre los mismos”, resaltó Guajardo.Terminó dejando en claro que como autoridad está en la mejor disposición de trabajar por la comunidad pero también espera que sea igual la respuesta.