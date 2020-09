Hará Karla Souza road movie

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Karla Souza estelarizará una comedia en Estados Unidos al lado de Gina Rodríguez. El proyecto que unirá a las estrellas de How to Get Away With Murder y Jane the Virgin, respectivamente, se titula Like It Used to Be y será una road movie de descubrimiento femenino que mostrará paisajes del país, publicó Variety.



Bernardo Cubria (Queen of the South, The Good Wife), también mexicano, escribió el guion, que será producido por la compañía de Rodriguez, I Can & I Will.