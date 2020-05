Hará Liga Mexicana de Beisbol torneo virtual

Escuchar Nota

se adentra al mundo de los “durante esta cuarentena y han anunciado la primera edición del e, certamen en línea que se llevará a cabo a partir del próximo 6 de mayo con un representante de cada equipo del circuito de verano de beisbol en México.Por los, el que tomará los controles será el “Proto” Rainel Rosario, quien ha conectado 62 palos de vuelta entera a lo largo de cuatro temporadas con la franela verde, y que ahora tratará de volarse la barda de manera virtual.El sistema de competencia consta de duelos de eliminación directa entre equipos de la misma zona con cuatro etapas: Primera Ronda, Cuartos de Final, Campeonatos de Zona y Final.El vencedor de cada enfrentamiento directo será el ganador de dos de tres rondas, con duración de tres minutos cada una; en caso de empate en cualquier ronda, se jugará un desempate de un minuto. En cada fase, si el participante conecta dos vuelacercas con mínimo de 440 pies, se otorga un bono extra de 30 segundos., la cual finalizará el 13 del mencionado mes. Los cuartos de final están programados del 15 al 18 de mayo, mientras que las Series de Campeonato se efectuarán el miércoles 20 y jueves 21; el duelo por el título se disputará el sábado 23.Luego de un sorteo a través de videollamadas, se definieron los primeros cruces del e Home Run Derby LMB 2020, donde Rainel Rosario, representante de los Saraperos de Saltillo, se enfrentará a César Vargas de los Sultanes de Monterrey, en el “Clásico del Norte”.Rainel Rosario Saraperos de SaltilloAlex Osuna Acereros de MonclovaÉdgar Robles Algodoneros de Unión LagunaEliezer Ortiz Rieleros de AguascalientesCésar Vargas Sultanes de MonterreyRoberto Valenzuela Tecolotes de los Dos LaredosRicky Álvarez Toros de TijuanaAlfredo Meza Generales de DurangoDaniel Cornejo Bravos de LeónJuan Carlos Gamboa Diablos Rojos del MéxicoLuis Juárez Leones de YucatánJuan Pablo Oramas Olmecas de TabascoHenderson Álvarez Tigres de Quintana RooJasson Atondo Piratas de CampecheMiguel Guzmán Pericos de PueblaErick Casillas Guerreros de OaxacaLos cruces (Zona Norte)Saraperos vs SultanesToros vs AlgodonerosRieleros vs TecolotesGenerales vs Acereros