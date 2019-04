Harán auditorías a CFE y subsidiarias

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que llevará a cabo 10 auditorías de desempeño contempladas dentro del Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2018 al Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus nueve empresas subsidiarias.Esta fiscalización, informó la ASF en un comunicado, se llevará a cabo en el marco de la reconfiguración que tendrá la Empresa Productiva del Estado, el cual fue dado a conocer el 25 de marzo pasado."En este contexto de plena reestructuración de la CFE, se busca que las auditorías de desempeño a realizar continúen proporcionando un diagnóstico con información relevante, útil y oportuna para la Sener; los consejos de administración y los directores generales de las entidades fiscalizadas y la Cámara de Diputados, a fin de contribuir a mejorar la toma de decisiones y la operación de las empresas, y que se formulen recomendaciones precisas y de alto impacto sobre su desempeño en la conducción y dirección corporativa; la generación; la transmisión; la distribución, y el suministro de electricidad", indicó la ASF.En particular, añadió, en estas auditorías se revisará el proceso de separación legal, funcional, operativo y contable de las empresas subsidiarias respecto de CFE Corporativo.La ASF recordó que en el acuerdo publicado en marzo pasado, por el que se modificaron los términos de la separación del Corporativo y la empresa subsidiarias, la Secretaría de Energía retomó algunas de las observaciones que formuló en la revisión de la Cuenta Pública 2017.Entre éstas, está el que cuatro de las subsidiarias de Generación no estuvieron en condiciones de ser rentables ni de generar valor económico, así como que la estrategia de administración del portafolio de centrales eléctricas de cada empresa no repercutió en la generación de energía al mejor costo.La desconcentración que tuvo la CFE en 2016 tras la reforma energética ha sido criticada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado que con ello se debilitó a la Empresa Productiva del Estado.