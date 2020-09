Harán paro el primer día de clases en el Tec Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los docentes del Instituto Tecnológico de Saltillo realizarán un paro virtual el próximo lunes 21 de septiembre por lo que no darán clases justo en el arranque del ciclo escolar, expresó la Delegación D-V-12 de la Sección 61, y la D-II-11 de la Sección 38, para exigir la destitución de la directora María Gloria Hinojosa.



Esto se decidió luego de que en la reunión que sostuvieron este viernes con autoridades de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Gobierno del Estado y el delegado federal Reyes Flores Hurtado se avanzó en el pliego petitorio pero no se definió la salida de Hinojosa Ruíz, informó el secretario de resolución de conflictos David Valdez.



Fue desde el lunes 7 de este mes que con una caravana en automóviles los sindicalizados exigieron la salida de la directora a quien acusan de actos de corrupción, de incumplir con la normatividad del sindicato y de ser irresponsable ante la contingencia sanitaria.



Al no encontrar respuesta realizaron una manifestación bloqueando por casi 2 horas el bulevar Venustiano Carranza y ahora presionarán de esta forma.



Para que la destitución de la directora se concretara tendría que ser ordenado por el Instituto Tecnológico Nacional de México o la Secretaría de Educación Pública a nivel federal.