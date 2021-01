Haría GM Ramos vehículo SUV para Honda

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Hacia 2023, General Motors estaría fabricando en el complejo Ramos Arizpe uno de dos vehículos eléctricos que producirá para Honda, el cual podría estar basado en el SUV e:concept presentado por la firma japonesa a finales del 2021 en China.



De acuerdo con fuentes citadas por la publicación especializada Automotive News, el misterioso Honda EV supuestamente saldrá de la misma línea de montaje que el Chevrolet Blazer y el Equinox, en la planta ubicada en la Región Sureste de Coahuila.



El SUV eléctrico de Honda tomaría como punto de partida al SUV e:concept presentado el pasado otoño en China y competiría contra el Nissan Ariya. La firma japonesa no entró en detalles sobre autonomía o potencia, pero sí adelantó que será un modelo con avances en conducción autónoma y se ofrecerá en China, América y Europa. Como es de esperarse, también contaría con una versión con sello de Chevrolet.



Poco se sabe sobre su fecha de lanzamiento, aunque si Automotive News acierta al mencionar el inicio de fabricación en 2023, aún quedan un par de años de desarrollo.



En tanto, el Acura EV encontrará un hogar en las instalaciones de GM en Spring Hill, Tennessee. Actualmente, la planta fabrica el GMC Acadia y los Cadillac XT5 y XT6.



La remodelación de ambas plantas ocurrirá en un futuro cercano, por lo que no está descartado que ambas instalaciones se preparen para más vehículos eléctricos, incluso si son para Honda.



Honda se negó a comentar directamente sobre los vehículos y las ubicaciones de fabricación, pero dijo que “espera compartir nueva información sobre nuestra estrategia de electrificación en América del Norte a finales de este año”.



Con información de Agencia Reforma y agencias