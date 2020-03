Haría Tom Brady poderoso a Bucs; quieren el Super Bowl 55 en casa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los Bucaneros de Tampa Bay entraron en la agencia libre con la expectativa de firmar a Tom Brady, pero prevén también reforzar una defensa que será clave para ayudar a que el mariscal de campo, seis veces ganador del Super Bowl, sea exitoso con su nuevo equipo.





Afición confía



Aún no hay un anuncio oficial de la llegada de Brady a los Bucs después de 20 temporadas con los Patriotas, sin embargo, ya hubo un incremento en la demanda de boletos.



Tampa Bay se ubicó en el puesto 30 entre los 32 equipos en número de aficionados en su estadio, promediando 51 mil 898 personas por partido la temporada pasada.



Pocas horas después de que surgió el reporte de que el equipo estaba cerca de un acuerdo con Brady, el sitio de venta de boletos para la campaña 2020 tenía una espera de 2 mil 400 personas que buscaban realizar una compra.









Toman la oportunidad



Brady puso fin a una histórica etapa con Nueva Inglaterra. Anunció el martes en redes sociales que se convertiría en agente libre por primera vez en su carrera.



Con suficiente espacio salarial, una alineación que incluye un par de receptores que aportaron más de 1,000 yardas y un entrenador que tiene buenos números con quarterbacks prominentes, los Bucs aprovecharon la oportunidad de ser relevantes por primera vez en más de una década.



Terminaron con foja de 7-9 la temporada pasada y se perdieron la postemporada por decimosegundo año consecutivo, la segunda sequía de playoffs más larga de la NFL por detrás de los Cafés de Cleveland. No han ganado ningún partido de postemporada desde que conquistaron el Super Bowl en la campaña del 2002.





Favoritos al título



Firmar a Brady no sólo llenaría asientos en el estadio Raymond James y convertiría a los Bucs a contendientes a playoffs de forma inmediata, sino que también incrementa la probabilidad de que Tampa Bay se convierta en el primer equipo en ganar el Super Bowl como local.



El encuentro por el campeonato de la próxima temporada será en Tampa.



Los Bucs han disputado 15 partidos de postemporada en 44 años de historia, ninguno desde el 2007.



El entrenador en jefe Bruce Arians encabezó los intentos de firmar a Brady con los Bucs. También trabajó con Peyton Manning, Ben Roethlisberger, Andrew Luck y Carson Palmer.



Aunque insistió que todavía cree que Tampa Bay puede ganar con Jameis Winston como quarterback titular, Arians reiteró el mes pasado que quería ver qué había disponible en lo que catalogó como una “segunda puerta” en la agencia libre. Resultó ser Tom Brady.