Harry Potter hoy cumple cuarenta años

Escuchar Nota

No nació en Edimburgo

"Estaba pensando en poner una sección en mi página web sobre todas las supuestas inspiraciones y lugares de nacimiento de Potter. Estuve escribiendo Potter durante varios años antes de poner un pie en este café, así que no es el lugar de nacimiento, pero "escribí" allí, ¡así que lo dejaremos ir!", dijo la autora en respuesta a la pregunta de un usuario.

Hogwarts: ni escocesa ni portuguesa

El parquímetro de "Las reliquias de la muerte"

. El 31 de julio de 1980 fue la fecha que su creadora, la escritoradecidió darle como día de nacimiento a su protagonista, que hoy cumpliría 40 años y celebra el Día Internacional de Harry Potter. Y tal y como saben todos sus seguidores, no es casualidad ya que es el mismo día que la autora cumple años (55 años).Para celebrar este cumpleaños, vamos a recordar algunos falsos mitos de la saga que la propia autora,La escritora contó que, ubicada en el centro de Edimburgo, no fue el lugar de origen de Harry Potter, como defiende el negocio, sino que cuando lo visitó ya llevaba "varios años" trabajando en la novela.La autora también confesó que la escuela de Hogwarts no está inspirada en algunas instituciones de la capital escocesa que se atribuyen el mérito, de acuerdo con"A veces escucho que Hogwarts se basó en una u otra escuela de Edimburgo, pero eso también es 100% falso. ¡Hogwarts fue creado mucho antes de que viera cualquiera de ellas!", ha señalado la escritora escocesa, que destacó que sí terminó de escribir el libro séptimo "Harry Potter y las reliquias de la muerte" en el hotel Balmoral de la ciudad.Cuando se cumplen cinco años desde que la librería Lello (fundada en enero de 1906 en Oporto) comenzó a cobrar entrada para tratar de lidiar con la avalancha de visitantes "pottermaniacos" deseosos de hacerse una fotografía en su interior, también ha desmentido que fuese la idea sobre la que construyó la biblioteca del colegio de magos."Por ejemplo, nunca visité esta librería en Oporto. ¡Ni siquiera sabía de su existencia! Es preciosa y me gustaría haberla visitado, ¡pero no tiene nada que ver con Hogwarts!", escribió junto a una foto de Lello, un impresionante recinto de estilo neogótico de 114 años de antigüedad.Rowling también ha destacado que, de todos "los sinsentidos" sobre las inspiraciones de sus libros, destacó que su favorito es el que asegura que usó un parquímetro ubicado en Edimburgo mientras escribía "Las reliquias de la muerte". "No sé conducir", fue su respuesta.