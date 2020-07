Harry Styles lee cuentos a sus seguidores y enloquecen

Escuchar Nota

“Wednesday #DreamWith Harry”, escribió en su cuenta de Twitter la aplicación Calm, para dar a conocer que a partir de este miércoles todos los seguidores del cantante podrán escuchar el cuento narrado en un tono muy calmado que hará que se relajan a la hora de dormir.



"La voz de Harry usualmente electrifica al público en todo el mundo, pero su historia única del sueño ayudará a millones de personas a viajar a la tierra de los sueños todas las noches", dijo Michael Acton Smith, cofundador y cofundador de Calm en un comunicado. "Su voz meliflua es el tónico perfecto para calmar una mente acelerada".



La mitad del fandom escuchando a Harry / La otra mitad del fandom intentando ingresar a Calm.#DreamWithHarry pic.twitter.com/rDddNnBQQQ — MJ Little Shit ×͜ײ⁸ | (-14) (@mysunshinelou28) July 8, 2020

Calm es una app para relajarse*



Nosotras cuando escuchamos la voz de Harry:

#DreamWithHarry pic.twitter.com/wBQvgsBNpZ — Ale (@adoredstyles_) July 8, 2020

Cuando terminó el audio de Harry de Calm quedé así #DreamWithHarry pic.twitter.com/7axqOm7ynf — (@zoylamfc) July 8, 2020

elegir a harry para que relate un cuento en calm fue una eleccion acertada, su voz encaja perfectamente para estas temáticas. la verdad estoy feliz de tenerlo como ídolo ya que se preocupe por estas problemáticas de la cual la app esta encargada de ayudar. #DreamWithHarry pic.twitter.com/fi2S0TBhSo — azul ◟̽◞̽ (@habitlwthes) July 8, 2020

Calm quiere Pero yo

que estemos estoy

asi así pic.twitter.com/1obyq17aS8 — louisxharry (@s_teorias) July 8, 2020

"Calm es una app para dormir y relajarse" "esta noche voy a ayudarte a dormir con algunas palabras"



Yo escuchando la voz de Harry después de haber perdido la poca salud mental que me quedaba por esperar el cuento:#DreamWithHarry pic.twitter.com/3Zn3YJ39RQ — virginia (@absentia012) July 8, 2020

Harry: Estoy seguro que con el audio dormirán tranquilos y estarán relajados.

El fandom: #DreamWithHarry pic.twitter.com/kviCaZIZkH — (@seokroo) July 8, 2020

40 minutos de zoom// 40 minutos escuchando un cuento de Harry Styles aunque no le entienda una mierda #DreamWithHarry pic.twitter.com/W47gesaYMl —(@Misxangelitos) July 8, 2020

.-Ya no tendrán que limitarse con escuchar su más reciente sencilloo su disco Fine Lines, porque el cantante se asoció con la app de meditación Calm para narrar un cuento para dormir, por lo que guiara a sus fanáticos a quedarse dormidos usando los tonos relajantes de su voz.Por su partey la meditación para su rutina diaria., dijo., ya que anteriormente participaron. Uno de ellos tuiteómientras que otros señalaron que rompieron la app y no pararon de llorar al escuchar su voz. Te dejamos con los mejores memes por el cuento Dream with me de Harry Styles.Información por Milenio