Harry Styles volverá a la pantalla grande con nuevo personaje

Ciudad de México.- El ex integrante de One Direction será uno de los protagonistas del thriller Don't Worry Darling, que será dirigido por Olivia Wilde, en sustitución de Shia LaBeouf, quien tuvo que salir del proyecto debido a conflictos de agenda.



El británico, quien debutó como actor en Dunkerque (2017) se unirá a Florence Pugh y Chris Pine, quienes junto a Wilde forman parte del elenco de la cinta.



Poco se conoce de la trama. Uno de los detalles es que Pugh dará vida a una mujer que descubre algo oscuro en una aparentemente idílica zona residencial de los años 50 en California.



De acuerdo con Deadline, los estudios Warner Bros habían buscado volver a colaborar con Styles, luego que su actuación en Dunkerque dejara un buen sabor de boca.



Hace unas semanas también se anunció que Styles protagonizará junto a Brad Pitt la cinta de acción Faster, Cheaper, Better, de Dan Gilroy (Primicia Mortal).



Se dice que Wilde y Pugh quedaron encantadas con el intérprete de "Watermelon Sugar" tras el primer encuentro.



Katie Silberman (¿No es Romántico?) escribió el guión y también producirá el largometraje, al igual que Wilde, quien hizo su debut detrás de la cámara con la aclamada Booksmart, una comedia feminista que encabezaron Beanie Feldstein y Kaitlyn Dever.



Aunque no logró un gran éxito en taquilla, se llevó el premio a la mejor ópera prima en los premios Spirit del cine independiente.



Conocida por su actuación en Dr. House, Wilde tiene otros proyectos detrás de las cámaras, como la cinta biográfica de la gimnasta Kerri Strung y una película de Sony sobre Marvel, que se rumora podría ser Spider-Woman.