Harry y Megan le dicen a la reina Isabel que no es dueña de la palabra ‘real’

El duque y la duquesa de Sussex han publicado una declaración extraordinaria en su sitio web afirmando que la reina no posee la palabra real en todo el mundo después de que se vieron obligados a abandonar su marca 'Sussex Royal'.Harry y Meghan hicieron una nueva declaración en su propio sitio web horas después de anunciar que dejarían de usar la palabra 'real' en su marca después de la primavera, e insistieron en mantener sus títulos de RHS a pesar de que no los 'usarían activamente'.La declaración decía que si bien ni el gobierno ni la propia Reina poseen la palabra 'real' internacionalmente, dejarían de usar el título.La declaración decía: "Si bien la Monarquía o la Oficina del Gabinete no tienen jurisdicción sobre el uso de la palabra" Royal "en el extranjero, el duque y la duquesa de Sussex no tienen la intención de usar" Sussex Royal "ni ninguna iteración de la palabra" Royal "en cualquier territorio (ya sea dentro del Reino Unido o no) cuando la transición ocurra en la primavera de 2020".También parecían quejarse de que el palacio los trata de manera diferente a otros miembros de la familia.La declaración continuó: `` Si bien existe un precedente para que otros miembros titulados de la Familia Real busquen empleo fuera de la institución, para The Duke and Duchess of Sussex, se ha establecido un período de revisión de 12 meses."Según el acuerdo, el duque y la duquesa de Sussex entienden que están obligados a retirarse de los deberes reales y no asumir deberes representativos en nombre de Su Majestad la Reina".Una declaración emitida por el palacio el mes pasado declaró que el duque y la duquesa de Sussex ya no usarán sus títulos de RHS.Muchas secciones de la declaración posterior lanzada en su sitio web parecen de tono hostil, especialmente en comparación con la declaración anterior que fue lanzada a través de un portavoz de la pareja.Muchos expertos reales creen que el episodio es otro desastre de relaciones públicas para la pareja.El biógrafo del príncipe Carlos Tom Bower le dijo a MailOnline que el público "finalmente está viendo la verdadera naturaleza y los motivos de Meghan"."Sus comentarios sobre la decisión de la Reina huelen a furia rencorosa", dijo. Me temo que empeorará.