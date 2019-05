Harvey Weinstein logra posible acuerdo con sus presuntas víctimas

Harvey Weinstein, quien enfrenta cargos de conducta sexual inapropiada, el directorio de su antiguo estudio cinematográfico y la oficina del fiscal general de Nueva York alcanzaron un acuerdo tentativo para resolver una demanda y compensar a sus presuntas víctimas, reportó el diario Wall Street Journal.El acuerdo, por 44 millones de dólares, podría resolver una demanda sobre derechos civiles presentada el año pasado por la oficina del fiscal de Nueva York, dijo el medio estaunidense, citando a gente con conocimiento del tema.La demanda acusa a ejecutivos y el directorio de Weinstein Co de no proteger a sus empleados de un ambiente de trabajo hostil y de la conducta sexual inapropiada del productor de Hollywood, agregó el diario.Un representante de Harvey Weinstein y Weinstein Co no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.Weinstein ha negado previamente haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento con cualquiera de sus empleados.