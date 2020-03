Harvey Weinstein podría ser sentenciado a 29 años de prisión

Escuchar Nota

“Creo que es apropiado, dado que se trata de alguien que merece la sentencia más dura posible, no sólo como un elemento disuasorio para él, sino también para disuadir a otros que podrían tener un comportamiento similar”.

El próximo miércoles, en Manhatthan, Nueva York, el juez James Burke, decidirá cuál será la condena que purgará el productor estadounidense, quien enfrentaEn entrevista con la revista, el abogado del productor, compartió que esperan lo peor, además dijo sentirse, ante la situación en la que se encuentra su cliente. Por ello, redactaron una carta al juez, para queLa defensa del productor, escribió al, quien decidirá la sentencia final, que "el juicio no describió exactamente quién es él (Weinstein), como persona. La historia de su vida, sus logros y sus luchas son simplemente notables y no se deben ignorar en su totalidad debido al veredicto del jurado".Durante la sentencia del productor de 67 años, se presentará la exactriz, quien fue ayudante de producción, estas mujeres podrán subir al estrado si esa es su decisión.Además, la abogada de Debra Katz, quien representa a la exactriz, también estará presente, ella compartió a la revista The Hollywood Reporter, que espera una sentencia larga, añadió: