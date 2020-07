Hasta 3 años de cárcel para contagiados que no respeten aislamiento

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Luego de la desobediencia de muchas personas infectadas por COVID 19 para su aislamiento o su nulo cumplimiento de protocolos sanitarios, el Congreso del Estado de Coahuila analizará la iniciativa de ley planteada por el diputado del Partido Verde, Edgar Sánchez y la cual consistirá en imponer de tres meses a tres años de prisión y multas que van desde los 8 mil hasta los 32 mil pesos.



Lo anterior fue comunicado por uno de los precandidatos de este partido, Raúl Támez quien explicó que dicha iniciativa no solamente será exclusiva del coronavirus, sino que también se agregarían otro tipo de enfermedades transmisibles graves.



“También se excede a otro tipo de enfermedades como lo pueden ser el SIDA o VIH, aquí lo que importa es que la persona que sabe que está infectado se sanciona si no llegar a guardar los debidos cuidados y salen en cuarentena a exponer a la sociedad”, declaró.



Manifestó que espera que dicha medida pueda aumentar la consciencia de la gente portadora del virus, ya así con base en multas y arrestos no tenga actitudes irresponsables que puedan poner en riesgo a otros ciudadanos.