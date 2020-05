Hasta 300 amonestaciones diarias, incumplen saltillenses con medidas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los elementos de la Policía Municipal que operan en los filtros sanitarios establecidos en las salidas y entradas de Saltillo<strong> reportaron que a diario realizan hasta 300 amonestaciones a las personas que no atienden las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno del Estado para evitar la propagación del coronavirus.



Desde este lunes se implementaron 12 filtros sanitarios en diversos puntos de Saltillo, la mayoría de ellos en las salidas de la ciudad y el resto en los bulevares con mayor afluencia vehicular.



Según información de los mismos policías, realizan hasta 300 amonestaciones o llamadas de atención a los ciudadanos, ya que siguen omitiendo el uso del cubrebocas e ignorando el resguardo domiciliario.







Incumplen saltillenses medidas sanitarias



Ante el incumplimiento en el uso de cubrebocas y otras medidas obligatorias que el Gobierno del Estado decretó como parte de la emergencia sanitaria, junto a la aplicación de multas, policías municipales en Saltillo advirtieron que la población no cumple con las acciones para reducir los contagios de Covid-19.



Señalaron que las personas siguen saliendo a la calle sin realizar una actividad esencial y lo hacen sin siquiera portar el cubrebocas o con varias personas dentro de los vehículos, por lo que se han emitido amonestaciones y llamados de atención, que podrían derivar en sanciones económicas.



Los oficiales expresaron que solo se trata de amonestaciones y llamadas de atención, pero en caso de reincidencia, los ciudadanos que no acaten las medidas de salud serán acreedores a una multa y se les abrirá un procedimiento administrativo.