Hasta 45 años de carcel a pareja que mató a su hijo

Piedras Negras, Coah.- La pareja de padres que asesinaron a su pequeño hijo de dos meses de nacido podrían alcanzar hasta 45 años de prisión.



Alvaro “N” de 31 años, el padre del menor estaba pendiente por órdenes de arresto en Estados Unidos por el motivo de violencia doméstica debido a esto no podría dar sus datos personales y no había registrado a su hijo.



Él esta acusado de homicidio calificado, mientras que su esposa Yajaira de 26 años, por el motivo de homicidio por omisión de cuidado.



Se tomó la declaración inicial y se fijó fecha para la audiencia de vinculación donde podría quedar detenido hasta en tanto no se determine sobre su situación correspondiente.