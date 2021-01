Hasta con palabras que no existen, da la SEP títulos con mala ortografía

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP), encargada de la educación de los mexicanos y de poner el ejemplo de una buena escritura, expide títulos profesionales con errores ortográficos.



En el nuevo esquema de títulos electrónicos -que opera desde octubre del 2018- la SEP cuenta con un sistema en el que los planteles de educación superior deben ingresar los datos de los alumnos que se gradúan para generar los títulos electrónicos y las cédulas profesionales, pero el "machote" tiene errores ortográficos.



Así, los títulos tienen acento en la palabra "exámen" y no en "institucion", además de que maneja la palabra "excención", que no existe en español y debiera ser "exención".



Además, el formato, que obliga a escribir en mayúsculas el nombre del profesionista, no permite la acentuación de éstas.



En Nuevo León, fuentes consultadas dijeron que ya se ha expuesto el caso a la Secretaría de Educación del Estado, para buscar una forma de corregir el formato y eliminar esos errores, pero la dependencia estatal argumenta que es la SEP la que tiene el control del mismo.