¿Hasta donde puede llegar una mujere despechada? A la cárcel 10 años

La Audiencia Provincial de León ha condenado a diez años de cárcel a la mujer que en 2016 simuló haber sido víctima de agresión sexual y secuestro por parte de su ex pareja, a la que incluso acusó de haberle puesto pegamento en la vagina, lo cual hizo ella misma con ayuda de un tercero, al que se le imponen una multa de 2.100 euros.La condenada, de 37 años y con tratamiento psiquiátrico desde 2008, aseguró durante el juicio que se había inventado los hechos presionada tanto por su anterior abogada como por la Guardia Civil y por el amigo que le habría ayudado a llevar a cabo el montaje y que todo aquello sí habría ocurrido pero un año antes. Sin embrago, la Audiencia estima que "sencillamente, no tuvieron lugar" y que su móvil para simurlos fue el de "provocar" la privación de libertad de su ex, a quien, según recoge el fallo, deberá de indemnizar en 25.000 euros.En su denuncia, ella aseguró que fue secuestrada en la puerta de su casa en Fabero y trasladada en coche a Bembibre, donde dijo que fue maltratada y vejada por su expareja, que la habría echado pegamento en la vagina y posteriormente abandonado semidesnuda.La condenada solicitó entonces el reingreso en prisión de su expareja que había sido puesto en libertad unos días antes, una pretensión que fue aceptada de inicio por el Juzgado, que envió a la cárcel al presunto agresor de manera preventiva hasta que surgieron los indicios de que había sido un montaje.Entre los mismos, que ella había comprado varios elementos utilizados para simular el secuestro y lesiones. Incluso fue registrada por una cámara de seguridad adquiriendo una media, cuchillas, pegamento y cinta adhesiva. A ello se unió que su cómplice reconoció que la había ayudado a simular los hechos que denunció.La condena reduce la solicitud de la Fiscalía, que reclamó once años y ocho meses de cárcel para la condenada como autora de una denuncia falsa y simulación de delito.Pasó casi un año en la cárcel por una falsa acusación de su exparejaLa mujer lo mantenía en la cárcel con acusaciones falsas; "Mis hijas me tienen miedo por culpa de ella"La mujer denunció en 2016 que su expareja la había agredido sexualmente, acusándolo de verterle pegamento sobre sus partes íntimas.El acusado en su declaración afirmó que "Me ha cogido un odio brutal y es en venganza por haberla dejado. El día que le dije que se acababa me dijo que si la dejaba me arruinaba la vida".El hombre que llegó a acumular 317 días de prisión provisional por las sucesivas denuncias presentadas contra él por la ahora acusada, Vanesa G.G., relató las consecuencias de dichas denuncias en su vida, y aseguró que ha perdido la relación que tenía con sus hijas"Me llaman el pega coños", lamentó antes de recordar que su imagen se hizo pública en numerosos medios de comunicación, "sin pixelar", con su "nombre y apellidos y en ningún momento la presunción de inocencia".