Hasta febrero reanudan actividades deportivas

Eagle Pass, Tx.- El mayor de la ciudad Luis Sifuentes, dio a conocer que aunque los trabajos de construcción del nuevo complejo deportivo se terminen el mes de noviembre, no significa que ya podrá utilizarse, pues aún faltará ver en que situación de salud se encuentra la frontera con respecto a los contagios de coronavirus.



Al referirse a lo anterior, el alcalde y también Juan Cuéllar del departamento de Parques y Recreaciones, coincidieron en señalar que los juegos deportivos se habrán de reanudar en el mes de febrero y quizás en marzo, también previo conocimiento de la situación sanitaria.



Además de este proyecto y otros que se llevan a cabo en la comunidad, dijo que ‘estos siguen adelante, no podemos detenerlos y al contrario, vemos en que otros podemos trabajar’.



En el caso del complejo deportivo en el que se invierten 12 millones de dólares, en su inicio están contemplados los primeros juegos de pretemporada del equipo Acereros de Monclova, tema que se está discutiendo para llegar a un acuerdo con la directiva beisbolera, aseguró la autoridad.





