Hasta junio 22 definirán posible reapertura de puentes

Eagle Pass, Tx.- El director de Aduana y Protección Fronteriza en esta ciudad Paul del Rincón, advirtió que la frontera para viajeros no esenciales o para aquellos mexicanos que tienen vista de turista, se va a reactivar cuando Homeland Security en Washington lo haga de manera oficial el 22 de junio.



Antes de esa fecha no hay nada aún y cuando surjan publicaciones en redes sociales dando a saber que ya se van a abrir los puentes, ‘son rumores únicamente, puro chisme, puro mitote’, manifestó.



Como lo había expresado el secretario de Homeland Security, Chad Wolf, en mayo 20 se extendería por un mes más la restricción para los mexicanos de cruzar a Estados Unidos a consecuencia de la pandemia por coronavirus.



Nada está definido, CBP en Eagle Pass no puede informar antes de junio 22 si se va a reactivar el cruce o no, hay que esperar la indicación de la autoridad en Washington.