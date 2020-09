Hasta octubre definirán vuelos; sigue desinterés de aerolíneas

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Por la pandemia, la mayoría de las empresas suspendió las juntas de trabajo presenciales y las reemplazó por reuniones virtuales, de manera que las aerolíneas no tienen interés en abrir vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, de Ramos Arizpe.



Jaime Guerra Pérez, secretario de Desarrollo Económico, informó que hasta el próximo mes se tendrá respuesta por parte de Transportes Aéreos Regionales y Aeromar, que suspendieron sus servicios desde junio.



En las condiciones actuales, en que disminuyó el flujo de pasajeros, tanto para el turismo de negocios como de placer, para las empresas no es costeable vender dos o tres boletos.



Indicó que este mes, probablemente la siguiente semana, tendrán reunión de trabajo con TAR para analizar la situación del transporte aéreo y ver cómo se ha comportado el mercado en otras regiones del país con la reanudación de vuelos y la reactivación económica, para determinar si es posible reanudar operaciones en la Región Sureste.



La situación no se ha complicado demasiado, dado que los viajeros pueden trasladarse al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, de Monterrey, que tiene una gran cantidad de destinos disponible.



Guerra Pérez destacó que en la Región Sureste, el mayor peso lo tiene la movilidad del sector negocios, pero las empresas no tienen contemplado viajes para sus ejecutivos y empleados.