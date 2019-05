¿Hasta que fecha podrás actualizar tu Huawei?

Con la guerra comercial y política de Estados Unidos en contra de Huawei, la tarde de hoy el Departamento de Comercio estableció la medida de licencia temporal, la cual restaura la capacidad de Huawei para mantener redes existentes y permitir actualizaciones de software del sistema Android.La licencia, que se publicó para inspección y que busca ayudar a los actuales clientes, reduce las restricciones que la semana pasada impuso el Gobierno de Estados Unidos a Huawei Technologies Co Ltd para la compra bienes estadounidenses.La medida temporal dura hasta el 19 de agosto.Huawei no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.El Departamento de Comercio de Estados Unidos puso el jueves a Huawei y a otras 68 entidades en una lista negra de exportación, que hace casi imposible que la empresa china compre productos fabricados en Estados Unidos.La lista de entidades identifica a empresas que se cree que están involucradas en actividades contrarias a la seguridad nacional o los intereses de política exterior de Estados Unidos.Reuters reportó el domingo que Alphabet Inc. suspendió los negocios con Huawei que requieren transferencia de hardware, software y servicios técnicos, excepto los que están disponibles públicamente a través de licencias de código abierto, citando una fuente familiarizada con el tema.