Háwar mezcla el folclor digital

“En Háwar no hay filtros para mis ideas, así como me nace una canción así es como se trabaja”, así define el músico electrónico Ricardo Damico “Richo” su nuevo proyecto musical, con el cual busca “ser un exponente representativo de la música de la región noreste del país. La idea es crear música electrónica pero utilizando puros instrumentos orgánicos grabados en un estudio y que a la hora de tocar sea ejecutada por la máquina”, y para lograrlo lanzará el video promocional de su primer single titulado Primavera, el próximo 7 de marzo en Baricci.El Dj con dos años en la escena local de la música electrónica está decidido a forjarse de un nombre que muestre su pasión por los beats, por el gusto de tocar su teclado Kord y de iluminarse con la pantalla de su computadora a la hora de ponerle música a una fiesta.Richo quien ha participado en dos agrupaciones anteriores, señala que esta es una nueva propuesta más libre creativamente hablando, pero que sigue una estela parecida a sus trabajos anteriores en los que trabajaba con músicos en vivo.“Tengo dos años trabajando en la música y en este tiempo he tenido otros proyectos, uno de ellos fue Bellavista Noise System y el otro es Vado Cósmico donde el concepto era parecido, sólo que con la adhesión de músicos a lo que yo hacía. En Háwar la modalidad cambió, ya que no me basaré con músicos en vivo sino en la producción: el juego de luces, los visuales y toda mi actuación escénica será la base del proyecto”, comentó.Con nombres como el Colectivo Nortec en Tijuana o Sussie 4 en Guadalajara, Richo sabe que hay grupos que existen con una idea parecida a la suya, un panorama que se enriquecerá más con el sonido de Háwar.Primavera, el single que será precedido por un disco, es una canción que recuerda a la estación de las flores: fiesta y diversión, el beat y el latido del corazón se mezclan en la música que Richo ha creado y que ha sido producida por Julián Villarreal, quien ha sido productor de artistas como Tigrillos, Intocable y Celso Piña, de este último produjo el disco Cumbia Sobre el Río, una de las joyas de la cumbia regiomontana con un sabor tropical y, a la vez, norteño.Eso es lo que Richo busca para su proyecto, que tenga el sabor del norte en la boca, al desierto y, a la vez, la carne asada, la cerveza fría y el olor a carbón, a fiesta de fin de semana entre amigos.Esta mezcla de ritmos y de géneros, de sabores ya había sido explorada por el Dj en su trabajo con Bellavista Noise System, dueto conformado por Damico y “El Garra, quienes hicieron un cover de la canción Feliz, Feliz, de Su Majestad Banda el Mexicano de Casimiro Samudio.Pero ahora, en cambio busca liberarse explorar todo lo que pueda y le ofrezcan las ilimitadas posibilidades de la música electrónica, como explica.“Mi necedad de crear música sin que nada me parara fue lo que me llevó a la música electrónica, creo que esta música no tiene fronteras, el límite es tu imaginación ya que una sola persona puede ejecutar al mismo tiempo los sonidos que hace una orquesta de 20 músicos. Me parece que esa facilidad de hacer lo que quería con una simpleza que me ofrecía la tecnología es lo que ayudó.“La tecnología ha cambiado mucho el cómo se hace música, ahora no es necesario haber hecho una carrera en esto, sino tener las ganas, aunque eso tampoco quiere decir que no sepas hacer música, sí hay un conocimiento que hace importante a la música electrónica. Siempre tuve una relación cercana con las computadoras ya que antes fui ingeniero informático, así que se me hizo fácil explorar este camino. Para mí no fue difícil el cambio, sólo que en vez de hacer programas ahora hago rolas”, detalló.Dos años y dos bandas, un proyecto nuevo y un single bajo el brazo le han demostrado a Richo que lo único que puede hacer si quiere vivir de la música es luchar por ella y mostrar que ama lo que hace. Explica que sí es difícil pero también es un viaje, una montaña rusa con altos y bajos, una odisea que aún no termina, sino que al contrario, apenas comienza.“La música electrónica ha sido demeritada desde hace mucho tiempo, pero quienes la hacemos sabemos que cumple con todos los requisitos para ser considerada como tal. El hecho de vivir de la música y en especial de la música electrónica es un tema global, para mí en lo personal ha sido un camino divertido, pero ha habido de todo: desde el enojo, la frustración, pero siempre es seguir.“Ahí sí creo que hay muchos que están haciendo cosas por la escena, cosas que ayudan a vivir de esto; la escena saltillense está viviendo un buen momento, hay una apertura mayor con eventos y demás, con esa organización de eventos y la oportunidad de que puedan participar no sólo una banda, sino varias, es la mejor manera de enriquecer lo que hay, es la mejor forma de alentar a la banda que está haciendo música”, concluyó.Primavera se mostrará al público el 7 de marzo en Baricci, donde además se presentará un showcase de Háwar acompañado de otros músicos. Mientras tanto se pueden encontrar sus redes sociales como Háwar Music.• Presentación de Primavera• De Háwar• En Baricci• 7 de marzo• 19:00 horas• Entrada libre