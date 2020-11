¡Hawkins tiene recién llegados! Stranger Things presenta nuevo elenco

Escuchar Nota

¿Listo para seguir explorando el 'Upside Down' en la cuarta temporada de la serie de Netflix, Stranger Things? En lo que seguimos esperando por esta nueva aventura,En sus redes sociales,entre algunos actores se encuentran caras ya conocidas tras haber participado en otros proyectos. Te contamos quiénes serán en esta historia.¿Recuerdas aquella película en la que si dormías alguien llamado Freddy Krueger te podría asesinar? Robert Englund era el villano de esa cinta y ahora se enfrentará al Upside Down.De acuerdo con la serie de televisión, hará el papel deEduardo Franco, un actor de comedia de 23 años y mejor conocido por películas y series como La noche de los nerds, American Vandal, y la más reciente The Binge, interpretará a Argyle.Este jovenJamie Campbell quizá es uno de los actores más conocidos en este nuevo fichaje, pues el joven ha actuado en sagas como Twilight, Harry Potter (en pequeños papeles) y en Cazadores de Sombras junto con Lily CollinsSherman August ha actuado en una veintena de películas no muy reconocidas y ha aparecido en algunas series como CSI: Crime Scene Investigation, The Nanny o Westworld.El actor interpretará aMason Dye es mejor conocido por su papel de hermano en la película Flowers in the Attic, la cual está basada en un libro en donde encierran en un ático a varios hermanos, quienes después se enamoran.El actor interpretará aY si tú eres de los que extrañan Game of Thrones, probablemente recuerdes al Hombre sin Rostro, un buen amigo de Arya Stark. Tomo Wlaschiha es quien le dio vida a este personaje en la serie de televisión de HBO.En esta ocasión,Información de Milenio