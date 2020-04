Se suman dos muertes más por Covid-19 en Monclova

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En el reporte vespertino sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en Coahuila se reportaron dos decesos más en Monclova y se registraron 17 casos confirmados de contagio en las últimas 24 horas, dando un total de 256 casos con 23 decesos.



El reporte indica que las muertes corresponden a dos mujeres, una de 36 años y otra de 47 años, ambas en Monclova, ciudad que se ha convertido en epicentro de la epidemia en Coahuila.



DISTRIBUCIÓN DE LOS 17 CASOS



-Monclova

Hombre de 50 años

Mujer de 80 años

Mujer de 47 años

Mujer de 36 años (defunción)

Hombre de 68 años

Mujer de 47 años (defunción)

Hombre de 60 años

Mujer de 56 años

Hombre de 50 años

Hombre de 50 años



-Frontera

Hombre de 40 años

Mujer de 34 años

Hombre de 46 años

Hombre de 40 años



-San Buenaventura

Hombre de 75 años



-San Juan de Sabinas

Hombre de 43 años



-Piedras Negras

Mujer de 31 años



Al corte, se contabilizan EN TOTAL 256 casos en Coahuila - incluidos 23 decesos - distribuidos de la siguiente manera:



CASOS:



• 137 Monclova

• 32 Saltillo

• 25 Torreón

• 17 Piedras Negras

• 11 Frontera

• 9 Matamoros

• 4 en Acuña

• 4 Castaños

• 4 en San Juan de Sabinas

• 2 en Sacramento

• 2 Ramos Arizpe

• 2 Cuatro Ciénegas

• 2 San Buenaventura

• 1 Nadadores

• 1 Sabinas

• 1 Francisco I. Madero

• 1 San Pedro

• 1 Escobedo



HOSPITALIZADOS:



• Monclova 5 confirmados y 22 sospechosos

• 5 Torreón

• 1 Saltillo



ALTAS:



• 33 Monclova

• 10 Saltillo

• 11 Torreón

• 1 Piedras Negras



DECESOS:



• 15 Monclova

• 2 Matamoros

• 2 Acuña

• 1 Sacramento

• 1 San Juan de Sabinas

• 1 Torreón

• 1 Saltillo







El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse en casa.



NO SALIR, solo si es estrictamente necesario.



Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.



Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más cercana, o bien marca al 911.