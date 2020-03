Hay 35 casos sospechosos de COVID-19 en México

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En conferencia de prensa, el Dr. José Luis Alomía, director General de Epidemiología, informó que se presenta un aumento en el número de casos que dieron negativo para la enfermedad.



Además, hay 35 casos sospechosos en análisis, de los que se conocerán los resultados en las próximas horas.



La Secretaría de Salud recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias:



Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento.



Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.



No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.



Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.



Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C,

dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)