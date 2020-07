Hay 73 nuevos casos de coronavirus en Coahuila; fallece mujer en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer en su reporte diario que al día de hoy se registran 73 nuevos casos de Covid-19, concentrándose principalmente en los municipios de Torreón, el cual ya rebasa los mil casos, Piedras Negras, Saltillo, Acuña, Francisco I. Madero y San Pedro. Asimismo la dependencia informó que una mujer de 86 años originaria de Saltillo falleció.



Al día de hoy, se contabilizan en Coahuila EN TOTAL 4,153 casos, incluidos 186 decesos.



DISTRIBUCIÓN DE CASOS



-Torreón

Mujer de 65 años

Niña de 1 año

Mujer de 43 años

Hombre de 41 años

Hombre de 56 años

Hombre de 46 años

Hombre de 22 años

Hombre de 33 años

Hombre de 44 años

Hombre de 40 años

Hombre de 64 años

Hombre de 24 años

Hombre de 57 años

Hombre de 89 años



- Piedras Negras

Mujer de 45 años

Niña de 12 años

Mujer de 41 años

Mujer de 47 años

Mujer de 73 años

Mujer de 59 años

Mujer de 54 años

Niña de 10 años

Mujer de 29 años

Hombre de 28 años

Hombre de 17 años

Hombre de 57 años

Hombre de 56 años

Hombre de 48 años

Hombre de 42 años

Niño de 7 años

Hombre de 33 años



- Saltillo

Mujer de 64 años

Mujer de 35 años

Mujer de 54 años

Mujer de 26 años

Hombre de 67 años

Hombre de 74 años

Hombre de 34 años

Hombre de 25 años

Hombre de 44 años

Niño de 10 años

Hombre de 64 años

Hombre de 25 años

Hombre de 32 años

Hombre de 37 años

Hombre de 43 años



- Acuña

Mujer de 56 años

Mujer de 31 años

Mujer de 44 años

Mujer de 29 años

Hombre de 37 años

Hombre de 55 años

Hombre de 28 años

Hombre de 46 años

Niño de 6 años

Hombre de 51 años

Hombre de 24 años

Hombre de 46 años

Hombre de 34 años

Hombre de 64 años

Hombre de 44 años



- Francisco I. Madero

Mujer de 42 años

Mujer de 22 años

Mujer de 34 años

Mujer de 50 años

Hombre de 41 años

Hombre de 34 años

Hombre de 25 años

Hombre de 38 años



- San Pedro

Mujer de 37 años

Mujer de 20 años

Mujer de 27 años

Hombre de 22 años



DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE CASOS:



1,017 Torreón

576 Monclova

556 Saltillo

451 Acuña

409 San Pedro

267 Piedras Negras

243 Francisco I. Madero

138 Sabinas

81 San Juan de Sabinas

72 Matamoros

64 Frontera

49 Ocampo

38 Múzquiz

36 Cuatro Ciénegas

33 Sacramento

20 Castaños

14 Parras de la Fuente

12 Nava

12 Villa Unión

11 Morelos

10 Ramos Arizpe

8 Zaragoza

6 Progreso

6 San Buenaventura

5 Juárez

5 Allende

5 Arteaga

4 Viesca

3 Nadadores

1 Escobedo

1 Guerrero



HOSPITALIZADOS (Se incluyen casos sospechosos y confirmados):



191 Torreón

54 Saltillo

35 Acuña

21 Piedras Negras

17 Monclova

15 San Juan de Sabinas



ALTAS:



535 Torreón

258 Monclova

188 Saltillo

152 San Pedro

57 Sabinas

55 Piedras Negras

47 Matamoros

47 San Juan de Sabinas

40 Ocampo

36 Frontera

27 Francisco I. Madero

25 Acuña

20 Sacramento

20 Múzquiz

15 Cuatro Ciénegas

10 Castaños

6 Parras de la Fuente

6 Progreso

5 Ramos Arizpe

5 Juárez

3 Viesca

2 San Buenaventura

2 Nadadores

1 Escobedo



DECESOS:



55 Torreón

36 Monclova

20 Saltillo

18 Acuña

18 San Pedro

12 Matamoros

10 Francisco I. Madero

3 San Buenaventura

3 Piedras Negras

2 Sacramento

2 Múzquiz

2 Frontera

1 San Juan de Sabinas

1 Castaños

1 Parras

1 Zaragoza

1 Villa Unión





3.- El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la necesidad de resguardarse en casa.



Es importante mantener actividades de recreo para los pequeños dentro del HOGAR.



NO SALIR, solo si es estrictamente necesario (actividades esenciales).



4.- Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.



Su uso es OBLIGATORIO.



5.- Con la finalidad de fortalecer el sistema inmunológico se sugiere a las familias llevar una alimentación balanceada.



6.- Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más cercana o marca al 911.



La información es CONFIDENCIAL.