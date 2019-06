Hay avances en negociaciones con EU, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay "avances" en las negociaciones con Estados Unidos, pero las hará públicas en el mitin que encabezará mañana en Tijuana.En San José del Cabo, Baja California, López Obrador asistirá a la firma del primer manifiesto de colaboración conjunta entre alcaldes de América del Norte para el Desarrollo Sostenible de las ciudades, donde se espera que dé un mensaje ante los invitados.Acompañan al Presidente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mientras que el canciller Marcelo Ebrard no asistirá a la firma del convenio porque continúa en Washington, en las negociaciones para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos.La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles de 5 por ciento a los productos mexicanos si México no endurece las acciones para detener el flujo de drogas y inmigración indocumentada procedente de Centroamérica.Los aranceles entrarán en vigor a partir del lunes, y podrían llegar a 25 por ciento, si México no intensifica las negociaciones.