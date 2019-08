‘Hay cacería de periodistas en la 4T’: Rafael Loret de Mola

El escritor y periodistaexpresó su preocupación por lo que llamó una “cacería de periodistas” en la administración del presidente“Me preocupa tanto el día de hoy, hablar de que se haya creado un espacio donde parece que hay una cacería contra periodistas, ¿a cambio de qué?”, dijo el padre del periodista, quien el pasado jueves anunció su salida de Televisa.En un video difundido en redes sociales, el escritor aseguró que el Presidente mexicano negoció, a través de, “escandalosos convenios de publicidad con los medios de comunicación”.“El presidente López Obrador, en la víspera de su informe, comenzó personalmente o a través de un testaferro, que es Alfonso Romo, a negociar escandalosos convenios de publicidad, con los medios informativo de mayor calado en la República”, agregó.Indicó que uno es el caso decon quien el Presidente, según el periodista, firmó un convenio de mil millones de pesos a cambio de pedir cualquier cosa, hasta que “guillotine a un periodista”.“Puede logar modificar el formato de los programas noticiosos”, añadió.En el clip de más de siete minutos, el escritor dijo que todo esto ocurre cuando el país tiene que “dar la medida de pobreza económica con el 0% de crecimiento”.“Además, los periódicos cuentan que el mundo está al borde una crisis, de una guerra comercial, entre las dos grandes potencias del mundo: China y EU, que están poniendo aranceles que nos llevan inevitablemente al recesión que ha negado una y otra vez el presidente López Obrador”, indicó.advirtió que una recesión en el país llevaría a una enorme pobreza.“Si esto pasa no sé cómo va a enfrentar este conflicto el gobierno de la República, que se pasa buscando la manera de abrir las puertas de la publicidad cara a costa de silenciar periodistas”, dijo en el video.Recalcó que su declaración no es porque esté defendiendo a alguien, sino que trata de dar la cara ante las acusaciones de que recibe dinero del gobierno.“Nadie puede decir que he recibido mal sanamente dinero del gobierno, nadie puede decir que esté yo aliado ni siquiera con mis familiares”, señaló el escritor.Con información de El Universal