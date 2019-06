Hay cambio de régimen, no de administración: Concanaco

A seis meses de haber iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, dijo que existen acciones positivas y sostuvo que hay un cambio de régimen, pero no de administración.Seis meses es “muy poco tiempo” para esperar que las acciones adoptadas por el gobierno den resultados en un corto plazo, consideró. Aunque, opino, existen algunas acciones consideradas como positivas, como los programas sociales, que buscan un mayor equilibrio entre sectores que durante mucho tiempo se mantuvieron marginados, o de empleos para jóvenes.El país vive un cambio de régimen con sentido social, más que un cambio de administración o de gobierno. Se han sustituido “muchas figuras que estaban vigentes en el pasado y eso permite visualizar que los cambios podrían ser positivos, ya que se sentaron las bases para una transformación importante en diversos órdenes de la vida nacional”, mencionó el dirigente empresarial.El Plan Nacional de Desarrollo debe ser la herramienta para lograr las condiciones que apunten al desarrollo económico previsto por el gobierno mexicano y la hoja de ruta para el crecimiento productivo. Mientras para acelerar el crecimiento económico, el Consejo para el Fomento de la Inversión y el Crecimiento, integrado por autoridades, el sector empresarial, la academia y sociedad civil, debe tener un papel fundamental, explicó.Existen las condiciones necesarias, pero no suficientes, para alcanzar un crecimiento anual de 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que el gobierno “debe ser facilitador para que las empresas puedan invertir y generar empleos, a fin de contribuir a mejores condiciones de vida para los mexicanos”, agregó.El presidente de la Concanaco-Servytur dijo que se requieren inversiones superiores a los 30 mil millones de dólares para lograr esa tasa de crecimiento económico, aunqro dijo que estos montos no se van a concretar en este primer año de administración.Es positivo el programa de estímulos fiscales a la frontera norte para reducir el IVA y el ISR, a tasas de 8 y 20 por ciento, respectivamente, porque permite igualar las condiciones de competencia con el sur de Estados Unidos, comentó.“Otro programa del gobierno que genera expectativas positivas es el Tren Maya, porque contribuirá al reordenamiento territorial del Sur-Sureste y permitirá elevar la competitividad de empresas locales para la proveeduría de bienes y servicios en la región, mediante la integración de clústeres logísticos y centros de acopio”, mencionó el dirigente empresarial.Una de las prioridades es abatir la inseguridad, la cual afecta el patrimonio de las personas, desalienta las inversiones y afecta al aparato productivo, dijo López Campos.El combate a la corrupción y la impunidad debe llevarse a cabo con “acciones reales y continuas” para que sea una política permanente, y no una estrategia electoral, agregó.