¡Hay chance para Raptors en el J2!

Toronto, Canadá.- Los Raptors han aumentado su probabilidad de poner la serie 2-0, después de conocer las noticias llegadas desde el campamento de los Warriors y el buen desempeño de todo el equipo en el primer encuentro de las Finales de la NBA.Hoy para el Juego 2 en Toronto el quinteto de Golden State tampoco podrá contar con Kevin Durant, quien aún no está listo para jugar después de lesionarse su pantorrilla en el Juego 5 de las Semifinales del Oeste.Durant todavía no ha completado una práctica completa y fue declarado “fuera” por su entrenador Steve Kerr, que prefiere no arriesgar. Es seguro que el delantero jugará el Juego 4, pero también es muy probable que reaparezca en el tercero.“KD no va a jugar el domingo (hoy)”, dijo Kerr.