‘Hay contagios, pero agradezcan que tienen trabajo’, dicen jefes a empleados de Elektra

si nosotros le aventamos tierra, la gente va a dejar de comprar en las tiendas (de Grupo Salinas), va a dejar de usar Banco Azteca, y entonces vendrá para abajo esto y los ‘suspendidos’ (en cuarentena) seremos todos, no unos cuantos".

Fue el pasado 14 de abril cuando cuatro directores de Banco Azteca reunieron a unos cien trabajadores en el edificio corporativo conocido como Torre Esmeralda, ubicado en Insurgentes Sur, para pedirles que mantuvieran la calma y no le aventaran “tierra” a la empresa por la continuidad de sus labores.En el encuentro, que duró más de una hora, los trabajadores escucharon de los directivos de la empresa que maneja el multimillonario Ricardo Salinas Pliego escucharon frases como: “tú vienes a trabajar porque tienes que venir y te gusta” o “el control sobre la muerte no lo tenemos”.Juan Carlos, director de Banca Digital de Banco Azteca, dice a los trabajadores: "Se vale estar nervioso. Yo lo digo con todas las letras: se vale estar nervioso. Yo lo que sí creo es que éste es el primero de muchos, el primero de los varios casos (de Covid-19) que vamos a tener", por lo que pide a los empleados estar preparados.Por su parte una persona identificada como Raybel -gerente de Nómina y Pagos y quien funge como médico particular dentro de Banco Azteca-, pide a los empleados dar "gracias a dios que tenemos trabajo; estamos en una organización que nos cumple con un salario".Animal Político señala que "Trabajador con Covid-19 solo contactó a una personaAl externar a los trabajadores que "el control de la muerte no lo tenemos", Raybel relató el caso de un trabajador que dio positivo a coronavirus, quien, dijo, pese a haber estado en contacto directo con otras cinco personas, sólo contagió a una."Sobre el cargo de conciencia de si se va a infectar o no (otra persona) y si se va a complicar, no lo sabemos", dice el directivo en la reunión de los empleados de Grupo Salinas.Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que cinco empleados de Grupo Salinas siguen yendo a trabajar a las oficinas, pese a estar infectados del nuevo coronavirus. Esto "podría constituir un incumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por el gobierno para evitar más contagios“ del Covid-19, indica MCCI que recoge las denuncias de otros empleados.A pocas horas de que se decretara la Emergencia Nacional por el Covid-19, el pasado 30 de marzo, Ricardo Salinas Pliego ordenó a los 70 mil empleados del Grupo Salinas que siguieran trabajando, bajo la consigna de que "Hoy, más que nunca, México nos necesita".