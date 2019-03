Hay cuatro denuncias formales por extorsión a diputados

Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México ha recibido cuatro denuncias formales de diputados víctimas de extorsión.La titular de la dependencia, Ernestina Godoy, precisó que esta nueva modalidad inició hace aproximadamente dos meses y las primeras víctimas fueron diputados locales, pero ahora también los federales.En conferencia de prensa, explicó que los delincuentes utilizan la identidad de la titular de la secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, para garantizar que se llevará a cabo el depósito respectivo."Hemos tomado cartas en el asunto, aunque los números telefónicos ya no existen, estamos investigando, junto con la Comisión bancaria y de Valores (CNBV) las cuentas y CLABES bancarias que proporcionaron los delincuentes para que se les realizaran los depósitos”, explicó.La funcionaria capitalina precisó que no hay un monto preciso que piden los extorsionadores a los diputados, y fue solo en el caso de una legisladora que realizó un depósito cuyo monto no fue revelado.Godoy Ramos indicó que esta manera de extorsión había cesado, pero una vez que se intensificó, dos días atrás nuevamente, ahora contra los diputados federales, fue que se decidió hacerla pública.Respecto al número de denuncias, la funcionaria federal dijo que si bien existen esos cuatro casos donde los diputados acudieron a las instalaciones de la PGJ local para presentar su denuncia, se optó porque el resto de los casos de los legisladores sólo proporcionen los números telefónicos de donde reciben las llamadas.Ernestina Godoy indicó que los diputados locales y federales extorsionados son de diversos partidos políticos.