Hay ‘detalles’ que no están en el acuerdo: embajadora mexicana

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, dijo hoy que “hay muchos detalles” que ambos gobiernos discutieron la semana pasada y que no se consignaron en la declaración conjunta emitida el viernes en Washington.La diplomática mexicana habló este domingo en el programa Face the Nation de la cadena CBS.La conductora Margaret Brennan preguntó sobre la declaración que más temprano hizo el presidente Donald Trump en Twitter, según la cual “se acordaron algunas cosas que no se mencionaron en el comunicado de prensa de ayer, una en particular. Eso se anunciará en el momento adecuado".Bárcena dijo que las dos partes seguirán manteniendo conversaciones técnicas y evaluando los compromisos de cooperación con Centroamérica.Como ejemplo de asuntos discutidos y que no se consignan en la declaración, la embajadora citó la necesidad de atender las áreas rurales centroamericanas, de donde sale el 60 por ciento de los migrantes.Ese punto, señaló Bárcena, no tuvo suficiente énfasis, dado que se puso más atención a temas como seguridad, gobernanza y entrenamiento de policías, entre otros.“Esta es la clase de cosas que todavia tenemos que continuar trabajando”, apuntó.Sin embargo, la embajadora no se refirió a algún acuerdo firme que se haya mantenido en secreto, como sugirió Trump en su comentario.Bárcena indicó que está convencida de que el intercambio comercial y en particular en la agricultura va a aumentar drásticamente, ya sin la amenaza de aranceles.En este caso la diplomática tampoco confirmó la afirmación presidencial del viernes pasado de que México había aceptado "iniciar inmediatamente la compra de grandes cantidades de productos agrícolas" estadunidenses.México exporta frutas y vegetales a Estados Unidos e importa granos y carne y es el primer socio comercial del vecino del norte.Bárcena dijo que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur mexicana dará resultados en el corto plazo, como en un mes o mes y medio.Precisó que en las discusiones con Estados Unidos las partes hablaron de que el volumen de la migración debería bajar a niveles anterior, por ejemplo de 2018.Subrayó que el flujo actual es por completo inesperado, lo que se ilustra con el dato de que casi el uno por ciento de la población de Guatemala y Honduras ha salido de su país en los últimos cinco meses. "Realmente estamos frente a una tragedia humanitaria", señaló.