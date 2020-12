Hay dos niñas de por medio: Irina Baeva reacciona a filtración de video íntimo de Gabriel Soto

Escuchar Nota

“Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente”, dijo la actriz a Suelta la Sopa.

“Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio”, expresó Irina.

“No me voy a incluir en un tema que no fue en mi año, entonces no me corresponde a mí dar declaraciones al respecto. De verdad, no me voy a incluir en un tema y le preguntaran a quién le tengan que preguntar y todos tengamos respeto porque hay dos pequeñas de por medio”, finalizó visiblemente cansada del tema.

Gabriel Soto se vio envuelto en un escándalo, luego de que filtraran un video íntimo por las redes sociales. Aunque, al parecer la violación a la privacidad sigue presente. Sin embargo, en medio de este escándalo en el que el actor de Televisa lamentó lo sucedido, Irina Baeva, su novia también, pues también fue señalada por la filtración de contenido íntimo de su pareja.A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue donde. Comentó que el polémico video no fue grabado recientemente y que le deberían preguntar a la parte correspondiente –es decir a su pareja– y no a ella.Asimismo, Irina Baeva. Pidió, por ello, respeto para el tema, pues hay dos niñas de por medio –las hijas que tuvo Soto con Geraldine Bazán–.Finalmente, reiteró que, pues éste no fue grabado en estos momentos.Información por Milenio