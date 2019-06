Hay gran crisis humanitaria en Centroamérica: AMLO

Por primera vez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en Centroamérica se vive una crisis humanitaria que provoca la migración de miles de personas hacia Estados Unidos.“Ellos (Estados Unidos) sostienen que ha crecido el número de migrantes hacia EU, lo cierto es que hay una gran crisis humanitaria en Centroamérica y mucha gente por necesidad se ha echado a andar a buscarse la vida a EU y pasan por nuestro territorio”, dijo durante un acto público en este municipio de Chihuahua.“Les puedo decir que el 80 por ciento de los migrantes son centroamericanos, pero no podemos nosotros darles la espalda o maltratarlos, no se pueden violar los derechos humanos, no podemos actuar de manera mezquina, eso se llama xenofobia".Pidió apoyar al forastero aunque haya nacido en cualquier parte del mundo o "en cualquier parte del universo".Tras amenaza de Estados Unidos de aranceles, dijo que deben fortalecer el mercado interno para que a México le hagan "lo que el viento a Juárez"."¿Qué enseñanza nos deja este asunto? Debemos de ser autosuficientes porque si no nos venden alimentos o se encarecen los alimentos que compramos afuera vamos a padecer en México", expresó."Pero si somos autosuficientes en maiz, frijol, arroz, carne, leche, que no lo somos, tampoco en gasolina, si producimos en México lo que consumimos nos van a hacer lo que el viento a Juárez".El Mandatario también pidió dejar ya los pleitos.Como ejemplo, mencionó que ayer al arribar a la entidad visitó al Gobernador Javier Corral."Debemos trabajar todos juntos por el bien del pueblo porque tenemos que sumar esfuerzos, voluntades, recursos", aseveró.El Presidente afirmó que ya no se permite la entrega de contratos a empresas allegadas a poderosos."Ya no se permite la entrega de sobornos para recibir obras", sostuvo.Aseguró que pueden dar la cara en cualquier parte del País.“Porque estamos haciendo el bien para todo el pueblo de México”, añadió.