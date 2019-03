Hay indicios del paradero de algunos migrantes desaparecidos: Segob

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que se ya tienen indicios del paradero de algunos de los 22 centroamericanos desaparecidos en Tamaulipas.Comentó que al parecer esos hechos estarían relacionados con el tráfico de personas: "Se ha encontrado a otros que estaban en algunos domicilios con la idea de cruzar al otro lado”, dijo en entrevista, luego de montar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas una guardia de honor en la cripta del General Lázaro Cárdenas, en el Monumento a la Revolución, en el marco del 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera.Encinas Rodríguez explicó que la semana pasada se efectuó un operativo de búsqueda de los migrantes centroamericanos y de otros más, con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y la Secretaría de Protección Ciudadana."Ha habido buenos resultados. Se han identificado grupos delictivos que operan en la zona, y creo que se va a dar muy buena respuesta en ese sentido”, indicó.Al insistirle si ya se localizó a los migrantes secuestrados en Tamaulipas, comentó que “ya ha habido resultados y, a diferencia de lo que sucedió en San Fernando, se trata de gente que tiene compromisos con grupos que realizan tráfico de personas”, acotó.Se le insistió: ¿Ya se tienen indicios concretos de su paradero? y respondió: “Sí. No están en la situación de desaparecidos de San Fernando, pero insisto en esto, están ligados a grupos de tráfico de personas y se les va a ubicar”.El funcionario federal comentó que detrás de esta situación hay “cárteles del noreste” que ya han sido ubicados en casos anteriores.Más adelante, y en torno a los migrantes cubanos que habrían sido secuestrados en Tamaulipas en su intento por llegar a Estados Unidos, mencionó que no hay denuncia sobre el secuestro de alguna persona de esa nacionalidad.Por otra parte, dijo que esta semana se reinstalará el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, al cual están convocados los gobernadores de los estados, los fiscales y los representantes de las comisiones estatales de búsqueda."Eso es lo que estamos haciendo. No solamente estamos estableciendo las comisiones en todos los estados que faltan, también estamos estableciendo mecanismos de coordinación y protocolos en la búsqueda, en la exhumación e identificación de cuerpos”, especificó.Además, se trabaja en la repuesta inmediata para búsqueda en vida, para atención a migrantes, “son las cosas que estamos impulsando en una estrecha comunicación con los estados", dijo.Finalmente, y al ser inquirido sobre el asesinato del comunicador Santiago Barroso, el pasado 16 de marzo en Sonora, resaltó que él no se encontraba bajo el mecanismo de protección a periodistas, ni en el esquema de seguimiento de alertas, “no se había detectado situación que pudiera implicar algún riesgo para él”."De cualquier forma, se debe mejorar muchísimo el mecanismo y fortalecer las tareas preventivas, para lo que se requiere la colaboración importante de los gobiernos de los estados, que son los que deben otorgar las mayores garantías de seguridad, aunque hay algunos que dejan mucho que desear", expresó.