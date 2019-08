Hay ‘mala percepción’ en acusación contra Robles: abogado

Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, aseguró que hay una "mala percepción" por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en las acusaciones contra la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), informó Milenio ​Destacó que ayer el Ministerio Público le entregó una copia de la carpeta de investigación, en la cual detectó un error en la percepción del tiempo en que se realizaron los contratos.“El Ministerio Público tuvo que entregar la copia de la carpeta de investigación; de manera preliminar hemos ojeado el expediente, un expediente de cinco tomos, es un monstruo de expediente."Lo que saco es que hay una mala percepción por parte de la propia fiscalía; no sé si dolosamente o por error, hay un error en la percepción de los momentos de estos contratos”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.Explicó que los contratos fueron para solicitar servicios, pero Robles no está relacionada con el uso del dinero con el que los pagó."Te contrato para que me des un servicio, me cobras lo que me dijiste, que además es dentro de lo que se cotiza un trabajo así, y bueno, supón que yo te pago y ahí terminaría mi relación contigo; ahora, qué hiciste tú con ese dinero."Vamos a suponer que compraste drogas o armas, que ese dinero lo usaste para corromper a alguien, que se lo diste a alguien, bueno ese no es problema mío, qué hiciste en esa segunda parte en la que te di el dinero, pues ese es tu problema", ejemplificó Hernández Barros.Confió en que en que el juez federal notará los errores en las acusaciones y descartará la vinculación a proceso."Yo esperaría que los jueces son personas muy sensibles, muy inteligentes, verán que no es responsabilidad de la Sedatu ni de Sedesol fiscalizar en qué invirtieron el dinero las universidades."Yo no encuentro ninguna responsabilidad para Rosario Robles. He de decirte que esta acusación adolece de una serie de problemas que estoy seguro el juez federal va a notar y declare que no da lugar el vincular a proceso", afirmó.