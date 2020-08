Hay manejo responsable de la pandemia, afirma AMLO

Escuchar Nota

“Son muy buenos, no hay en el mundo un equipo (de expertos) así que esté manejando la pandemia, y gracias a ellos hemos podido enfrentar esta pandemia”, argumentó.



El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a respaldar el trabajo de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y su equipo, por lo que no se realizarán cambios en la estrategia para enfrentar el COVID-19 en México.“Ha habido un manejo responsable de parte de los científicos, los especialistas del sector salud (…) se decidió crear un grupo en el sector salud creado por eminencias, son los mejores científicos del país los que están conduciendo la estrategia para enfrentar la epidemia”, recalcó.“Por razones políticas nuestros adversarios, que no han estado de acuerdo con la estrategia que se ha seguido, han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell, que lo considero un profesional de primer orden, tiene todo nuestro apoyo”, enfatizó.“Este equipo especial, en donde Hugo López-Gatell lleva a cabo el trabajo de información a la gente, han estado a la altura de las circunstancias, tienen todo nuestro apoyo y respaldo. Saben por qué quisieran que ya no estuviese Hugo López-Gatell, porque no habría información y reinaría el caos”, declaró.“Si nos vamos a resultados, les diría que en el continente americano estamos en el quinto lugar en fallecimientos, nos duele mucho, ya dije que es de mal gusto las comparaciones pero son más los fallecidos de acuerdo a la ‘población en EE.UU., Brasil, Chile, en Perú que en México”, destacó.¿Qué hicieron bien los expertos en salud? Se aplanó la curva, nos llevó más tiempo pero no se saturaron los hospitales, no ha habido casos de saturación, nadie se ha quedado sin ser atendido. Hemos levantado el sistema de salud. no teníamos ventiladores, equipos, infraestructura hospitalaria, tuvimos que reconvertir hospitales”, dijo.México superó este jueves los 50 mil decesos confirmados por la COVID-19 para consolidarse como la tercera nación con más defunciones después de Estados Unidos y Brasil.