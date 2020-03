Hay más contagios de los que reportan

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El médico Luis Maeda, quien labora para el sector público y privado de Torreón, advirtió que ya hay más personas contagiadas por coronavirus que las que reporta el sector salud.



“El hecho de que no nos permitan hacer las pruebas necesarias para diagnosticar la presencia del virus en los pacientes, hace que sigamos trabajando a ciegas.



“Definitivamente pensamos que hay muchos casos positivos, muchos más, que no se han detectado, no hay una prueba que nos dé la razón que son positivos, pero de que existen, existen… lo vamos a empezar a notar cuando el ritmo de hospitalización y entrada a terapia intensiva empiece a aumentar”.



Añadió que los reportes del sector salud, respecto al número de contagiados es real en cuanto a que son confirmados, pero hay más personas contagiadas a las que no se ha realizado la prueba.



Aclaró que es necesario actuar con responsabilidad y estar protegidos con el equipo adecuado para atender a los pacientes. “Se viene una crisis en salud”, advirtió.



“En los próximos días empezará a notarse la llegada de personas enfermas a los hospitales y parte de ellos requerirá cuidados en terapia intensiva, lo que demandará una cantidad suficiente de médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas y radiólogos.



“Aprendiendo de todos los países que ya estuvieron viviendo la crisis por coronavirus como China, España, Italia, no podemos pensar que vamos a salir de esto sin problema”, concluyó Maeda Núñez.





Faltan insumos



La organización Médicos al Frente solicita a la sociedad que done material e insumos médicos o bien realice aportaciones económicas para subsanar la falta de equipo adecuado para atender a los pacientes infectados.



“Los médicos laguneros necesitan de nuestro apoyo para protegerse del Covid-19, mientras atienden a personas enfermas”, es el llamado que lanzan a la espera de recibir el apoyo de la comunidad.



Solicitan cubrebocas N95, batas desechables, máscaras protectoras de mica transparente, batas desechables, pantalones quirúrgicos, guantes de látex, termómetros, gel antibacterial, alcohol 70%, desinfectante, cloro, y plástico para cubrir camillas.